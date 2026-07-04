Tra una settimana Gian Piero Gasperini si presenterà a Roma, a 48 ore dal raduno. La sua speranza è quella di poter incrociare a Trigoria almeno un volto nuovo, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. I prossimi 7 giorni saranno decisivi per il mercato in entrata e il tecnico ora ha fretta di completare la squadra: spera che possano arrivare in particolare buone notizie da Marsiglia sul fronte Mason Greenwood (in queste ore è attesa l'offerta da 45 milioni bonus compresi da parte dei Friedkin) e che la Roma possa vincere alla fine la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce. E si augura anche, l'allenatore, che a sinistra la casella dell'esterno alto sinistro (quotazioni di Kerim Alajbegovic in rialzo) possa essere riempita al più presto. Di sicuro, Gasp è contento da una parte di non aver perso i big a rischio con il Settlement Agreement. Gasp chiede di un'accelerazione.