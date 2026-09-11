Alla fine Gian Piero Gasperini se ne va a casa contento. Perché poi certe partite le puoi vincere, ma le puoi anche perdere. E iniziare con una partenza falsa in Champions sarebbe stato pericoloso. "Come prima partita va bene, la Champions è di un altro livello - dice il tecnico della Roma -. La prestazione mi ha soddisfatto. Molto. E' uscito un pareggio e per come è andata la partita è un buon punto per entrambe le squadre. Nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Ricordiamoci che non era facile giocare su questo campo, con questo ambiente e contro una squadra che nonostante giocasse in casa si è schierata molto chiusa e compatta, giocando spesso di rimessa". Quello di ieri a Istanbul, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, era davvero un ambiente infernale dove giocare. "lo non storco il naso per niente per questo pareggio. È vero, è una partita che potevamo perdere, ma ci sono stati momenti in cui potevamo anche vincerla". La Roma ha iniziato a perdere equilibrio quando in mezzo al campo è venuto a mancare Manu Koné. "E dovuto uscire per un problema fisico. C'è stato il giusto approccio da parte di tutti». E Dybala? «Lui ha fatto una partita straordinaria, per qualità e continuità".