Robinio Vaz all'Hull City ed El Aynaoui al Lipsia. Nell'ultimo giorno di mercato la Roma non ha regalato l'ala desiderata a Gasp, ma ha ufficializzato due cessioni con tanto di giallo sul finale. Soprattutto per quel che riguarda il centrocampista marocchino che ha sostenuto le visite mediche in extremis, rischiando seriamente il mancato tesseramento col club tedesco. Alla fine - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - tutto è filato liscio ed El Aynaoui (sostituito da de Roon) è passato al Lipsia in prestito oneroso da 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 25. Niente da fare, invece, per Salah-Eddine che ha rifiutato il West Ham. Per il marocchino saranno comunque prese in considerazione offerte dai campionati col mercato in entrata ancora aperto.