Come potrebbe "vendicarsi" adesso la Roma? Difficile pensare che i giallorossi possano andare a dar fastidio a qualche giocatore bianconero, anche se uno che potrebbe interessare c'è e si chiama Francisco Conceiçao, il folletto 23enne che potrebbe fare al caso di Gasp nella ricerca di giocatori offensivi capaci di saltare l'uomo e spaccare le difese. Più semplice, però, che la Roma possa andare a dar fastidio alla Juventus su alcuni obiettivi condivisi. Come Franck Kessie. Si è svincolato da poco dall'Al-Ahli, Massara lo conosce per averci vinto lo scudetto al Milan nel 2022. Ma lo conosce anche Gasperini, che lo ha lanciato all'Atalanta. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. La Roma potrebbe pensarci nel caso di cessione di Manu Koné: in quel caso Kessie potrebbe essere una buona soluzione perché non costerebbe nulla a livello di cartellino e perché ha già un rapporto con Gasp. Il rapporto tra Roma e Juventus è sempre stato tempestoso: dall'estate del 1970, quando la Roma fu costretta a cedere alla Juve i gioiellini Capello, Spinosi e Landini. Poi ci fu Zibì Boniek nel 1982, l'affare Moggi-Sousa e Cassano fregato alla Juve nel 2002. Nel 2004 il colpo basso Capello con Emerson e Zebina. Negli anni più recenti hanno fatto clamore Pjanic e Vucinic, la scelta di Iturbe e il rifiuto eterno di Nainggolan.