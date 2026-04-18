Claudio resta in bilico. Il club punta su di lui ma può anche lasciare

E mentre a Trigoria parlava Gasperini, l'altro contendente - Claudio Ranieri - cosa faceva? Probabilmente avrà seguito la conferenza in diretta. A una settimana dalle sue puntualizzazioni il senior advisor dei Friedkin è travolto da mille emozioni e sentimenti, in un senso e nell'altro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Di certo Ranieri non pensava di alzare tutto questo polverone. In perfetta buonafede Claudio ha parlato per fare il bene della Roma, per difendere il club, i giocatori e i componenti dello staff. L'intento era ovviamente nobile, la speranza era quella di mettere i puntini sulle i e frenare l'esuberanza di Gasperini. Già, perché poi Ranieri si è preoccupato dei vari El Aynaoui, Ghilardi, Vaz, Venturino, tanto solo per citarne alcuni. Come si possono sentire questi giocatori se poi l'allenatore fa notare che quelli "buoni" sono sempre e solanto Wesley e Malen?