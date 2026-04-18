E mentre a Trigoria parlava Gasperini, l'altro contendente - Claudio Ranieri - cosa faceva? Probabilmente avrà seguito la conferenza in diretta. A una settimana dalle sue puntualizzazioni il senior advisor dei Friedkin è travolto da mille emozioni e sentimenti, in un senso e nell'altro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Di certo Ranieri non pensava di alzare tutto questo polverone. In perfetta buonafede Claudio ha parlato per fare il bene della Roma, per difendere il club, i giocatori e i componenti dello staff. L'intento era ovviamente nobile, la speranza era quella di mettere i puntini sulle i e frenare l'esuberanza di Gasperini. Già, perché poi Ranieri si è preoccupato dei vari El Aynaoui, Ghilardi, Vaz, Venturino, tanto solo per citarne alcuni. Come si possono sentire questi giocatori se poi l'allenatore fa notare che quelli "buoni" sono sempre e solanto Wesley e Malen?
La Gazzetta dello Sport
Claudio resta in bilico. Il club punta su di lui ma può anche lasciare
A meno di clamorosi colpi di scena, stasera Ranieri sarà regolarmente al suo posto allo stadio Olimpico, al fianco del direttore sportivo Ricky Massara, per assistere a Roma-Atalanta. Ma sarà ovviamente interessante anche capire come reagirà lo stadio a tutto quello che è successo in questa settimana. E allora bisognerà capire se l'amore immenso che la piazza giallorossa gli ha tributato nei mesi (anni) scorsi resterà intatto o se, invece, qualcuno si lascerà andare, magari anche con dei fischi. Poi, certo, bisognerà capire anche cosa avrà deciso di fare Ranieri. Che in questo momento è in una fase di profonda riflessione, con tanti pensieri che gli volano per la testa. Del resto, anche venerdì sera il senior advisor è stato netto e chiaro: "Il bilancio lo farò alla fine, chiaramente questo ruolo è molto diverso da quello da allenatore. Discuteremo di tutto ciò che si può cambiare a fine campionato". In realtà ne hanno iniziato a discutere anche prima, lui e i Friedkin. Proprio in questi giorni, anche se Dan a uno come Claudio non ci vuole rinunciare.
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