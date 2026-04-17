La realtà è una sola: non poteva esserci modo peggiore per preparare la sfida con l'Atalanta. Uno spareggio per entrambe: i nerazzurri per avvicinarsi al gruppetto delle prime sei, la Roma per coltivare le ultime speranze di entrare in Champions. Già, la Roma. Alle prese con mille assenze, da Koné a Pisilli, da Dybala a a Pellegrini, per finire a Wesley che - almeno indirettamente - fa parte di un problema ancora più grande. La crisi aperta tra Ranieri e Gasperini, lì a rinfacciarsi pubblicamente le operazioni di mercato e divisi da questioni tutt'altro che marginali. L'ultima, almeno così sembra, riguarda proprio il brasiliano, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Di sicuro le assenze pesano, e giustamente preoccupano, ma la questione come dicevamo è decisamente più ampia. Una sorte di referendum calcistico - chi vota Gasp? chi Ranieri? - che sta attraversando la città giallorossa: con testimonial eccellenti, tifosi schierati, exit poll incerti, a infiammare la campagna elettorale. Ed è paradossale, se ci pensate, tutto quello che sta succedendo a Trigoria. Perché stavolta non c'è neppure l'alibi del malinteso, di qualche seminatore di zizzania pronto ad annaffiare la polemica con le sue chiacchiere, magari della pressione esercitata dalle radio romane - tirate speso ingiustamente in ballo - e del famoso ambiente difficile (?): un rifugio comodo per scaricare colpe e responsabilità su altri. Stavolta a mettere in piazza la loro rivalità sono stati gli stessi protagonisti.