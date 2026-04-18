I Friedkin a Houston collegati in diretta. E mandano Shipley…

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini è stata vista in diretta anche dall'altra parte del mondo. A Houston, in Texas, dove la famiglia Friedkin in questi giorni di burrasca ha preferito restare in silenzio dando fiducia al tecnico e sperando in una ormai impossibile riconciliazione con Claudio Ranieri, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Dan e Ryan non sono rimasti indifferenti, ma non sono ancora intervenuti anche se c'era l'intenzione di sbarcare a Roma per risolvere la questione tra mercoledi e giovedì. Gli slot a Ciampino erano prenotati, ma poi sono stati annullati. Alla fine, infatti, la proprietà ha cambiato idea e ha deciso di inviare a Trigoria Ed Shipley, l'uomo di fiducia della famiglia americana.