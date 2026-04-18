I Friedkin a Houston collegati in diretta. E mandano Shipley…

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini è stata vista in diretta anche dall'altra parte del mondo. A Houston, in Texas, dove la famiglia Friedkin in questi giorni di burrasca ha preferito restare in silenzio dando fiducia al tecnico e sperando in una ormai impossibile riconciliazione con Claudio Ranieri, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Dan e Ryan non sono rimasti indifferenti, ma non sono ancora intervenuti anche se c'era l'intenzione di sbarcare a Roma per risolvere la questione tra mercoledi e giovedì. Gli slot a Ciampino erano prenotati, ma poi sono stati annullati. Alla fine, infatti, la proprietà ha cambiato idea e ha deciso di inviare a Trigoria Ed Shipley, l'uomo di fiducia della famiglia americana.
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A Trigoria torna l'uomo della proprietà per lavorare alla tregua con l'allenatore
Un compito difficile anche perché Gasperini non si fida pienamente dei report di Shipley e vorrebbe un confronto di persona con i Friedkin o quanto meno una presa di posizione da parte della presidenza dopo le parole espresse una settimana fa da Ranieri. In questi giorni il presidente giallorosso ha sentito il tecnico in più di un'occasione al telefono ribadendo la piena fiducia nel suo lavoro ma senza aprire all'allontanamento di Ranieri, la persona di fiducia scelta la scorsa estate per guidare la Roma.
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