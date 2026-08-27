Dopo Mora, ecco Morato. Un altro colpo di mercato per Gasperini che vede così completare anche il pacchetto difensivo. A sorpresa, infatti, D'Amico ieri ha piazzato l'affondo per il difensore brasiliano che gioca nel Nottingham Forrest e che, a meno di sorprese, sostituirà in rosa Ziolkowski destinato in prestito al Monza, dove di certo troverà maggiore spazio. Morato, pseudonimo di Felipe Rodrigues da Silva, dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro, che può diventare obbligo a determinate condizioni, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Un colosso con la faccia da duro che nasce centrale, ma può fare il terzino sinistro e, all'occorrenza, anche l'esterno a tutta fascia. Un profilo che ha stuzzicato da subito Gasp. "Pietra di ghiaccio" è il soprannome coniato dal padre, ma Morato è famoso per una storia da libro cuore. Nel 2019, infatti, prima della finale della Copinha contro il Vasco, si fece rasare i capelli da Larissa, una bimba di 6 anni malata di tumore.