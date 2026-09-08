Tony D’Amico sarà ascoltato oggi dalla Procura Federale per quanto accaduto sabato sera al termine di Roma-Atalanta. Come riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo giallorosso è atteso nel pomeriggio a Trigoria, dove ricostruirà la sua versione dei fatti dopo il confronto avuto con Luca Percassi nel post partita. Secondo quanto emerso nelle ore successive alla gara, D’Amico sarebbe stato insultato più volte dall’amministratore delegato dell’Atalanta, prima all’uscita della Tribuna 1927 e poi nella zona dei parcheggi della Monte Mario. Il dirigente della Roma avrebbe scelto di non rispondere, evitando che la situazione diventasse ancora più tesa. La società giallorossa si era già schierata al fianco del proprio ds con una nota diffusa domenica, nella quale aveva definito inaccettabile il comportamento tenuto da Percassi e annunciato che l’episodio sarebbe stato segnalato agli organi competenti della giustizia sportiva. Nel frattempo la Procura Federale ha già iniziato a raccogliere elementi utili per chiarire quanto successo. Nella giornata di ieri sono stati ascoltati alcuni steward e i testimoni presenti. Oggi sarà quindi il turno di D’Amico, mentre resta attesa anche la versione di Luca Percassi.