Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Totti è sembrato amareggiato per come è andata con la Roma. Ha aspettato fino all'ultimo una telefonata che non è mai arrivata. Totti è uno che dice la verità e in determinati ruoli può dare fastidio. In Turchia mi aspetto Dybala e Koné dall'inizio. Secondo me giocherà anche Mora dietro alla Joya e a Malen".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Squadra e allenatore hanno formato un gruppo di lavoro che funziona benissimo, questo è un segnale positivo. Quest’anno Gasperini ha anche dei cambi di qualità, adesso vediamo che cosa succederà con le partite ravvicinate".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Gasperini sa gestire più competizioni. La Roma lotterà per lo scudetto, è una squadra che può approfittare dei passi falsi di Inter e Napoli. La Champions League è una bella realtà, ma l’obiettivo deve essere quello di vincere il campionato".