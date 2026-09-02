Alla fine tanto caos per nulla. Nel senso che la Roma nelle ultime 48 ore le ha provate davvero tutte per provare a dare il famoso trequartista a Gian Piero Gasperini, senza però riuscire a portare qualcosa a casa. Anche se ieri è stata una giornata febbrile, soprattutto sul fronte Leweling. Già, perché il tedesco dello Stoccarda ha ballato a lungo tra il si e il no, per poi decidere di dar spazio ai suoi dubbi e rinunciare al trasferimento. E quello che sorprende - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - è che alla fine la Roma aveva anche trovato un'intesa con il club tedesco a 35 milioni (lo Stoccarda, tra l'altro, nel 2023 lo prelevò dall'Union Berlino prima in prestito e poi pagando 5,5 milioni l'anno dopo), senza però avere la certezza del sì del giocatore. Questo, appunto, nonostante la Roma avesse alzato l'offerta ("L'arrivo di de Roon è importante anche perché ci permette di spostare le risorse sull'altro ruolo", sempre Gasp). E così si è provato a convincerlo fino alla fine, senza però riuscirci. Le altre piste che la Roma ha battuto fino alla fine sono state quelle dell'inglese Gittens e del brasiliano Luiz Henrique, entrambe tramontate, anche se per motivi diversi.