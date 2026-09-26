"Roma è Roma". Non ha bisogno di aggiungere altro Kevin Strootman quando ricorda i suoi cinque anni trascorsi nella Capitale. Gli è bastato poco per entrare nei cuori dei tifosi romanisti, che lo hanno sostenuto soprattutto nei momenti più difficili: dalla rottura del crociato alle successive complicazioni. La 'lavatrice', soprannome affibbiatogli da Rudi Garcia per la sua capacità di 'pulire' ogni pallone, ha raccontato a Il Tempo la propria soddisfazione per l'avvio di stagione della Roma. Ecco un estratto

Che impressione le sta facendo la Roma di Gasperini?"Gasperini sta lavorando molto bene. La Roma ha avuto un inizio di stagione decisamente importante mi auguro che possa continuare così. Ha fatto grandi partite, giocando piuttosto bene. L'importante, adesso, e proseguire su questa strada".

Se Malen continua così, ogni sogno è realizzabile...si aspettava questo impatto?

"Non abbiamo giocato tanto insieme, ma lo conosco da tempo ed è un attaccante fortissimo. Ha fatto bene sia in Germania che in Inghilterra, anche se non è stato sempre titolare. A Roma, invece, ha trovato tanta fiducia, grazie soprattutto all'allenatore, e sta facendo molto bene. La differenza si nota anche in nazionale. Ha grande qualità e una velocità spettacolare. Penso che la Roma sia la squadra giusta per lui, si sente importante e lo sta dimostrando. Non sono totalmente sorpreso dalle sue prestazioni, anche se probabilmente un impatto del genere non se lo aspettava nessuno. Gli auguro di continuare così".