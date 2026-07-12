Il gradimento per il nome di Diego Moreira è pressoché totale dalle parti di Trigoria. E da un mesetto abbondante. Gasperini lo ritiene un validissimo esterno di centrocampo per completare una coppia di spessore con Wesley sulle fasce laterali. Ne apprezza soprattutto la duttilità che gli permette di essere schierato in quattro ruoli, compresi quelli offensivi. Il vero ostacolo al suo trasferimento alla Roma è però l'elevata richiesta dello Strasburgo, che ha sin da subito sparato alto per il calciatore del 2004. La priorità dei giallorossi resta rinforzare pesantemente il reparto offensivo. Moreira è indubbiamente un giocatore interessante, ma se i francesi non abbasseranno l'asticella le mire del ds D'Amico si sposteranno su altri calciatori dal costo più contenuto. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Uno dei nomi di cui si vocifera con insistenza è quello di Garnacho: il Chelsea ha deciso di tenerlo fuori dalla lista dei convocati per il ritiro, fissando a 50 milioni il prezzo per la cessione. Richiesta ritenuta eccessiva dalla Roma, che già negli scorsi giorni ha effettuato un sondaggio per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto o con un obbligo condizionato. Per Tresoldi si sta lavorando a prenderlo a 25 milioni dal Bruges. Capitolo rinnovi: per Celik e Dybala è tutto fatto, mentre bisogna ancora attendere per Pellegrini. Per via della ricaduta dell'infortunio non è ancora fisicamente pronto e non si sarebbe potuto allenare con il gruppo nel primo allenamento della nuova stagione.