Remo Freuler non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il centrocampista svizzero, formalmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Bologna lo scorso 30 giugno, era stato accostato anche alla Roma. Fedelissimo di Gasperini ai tempi dell'Atalanta, Freuler ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo l'eliminazione della Svizzera al Mondiale per mano dell'Argentina: "Se mi rivedete in Serie A? Non lo so ancora, però adesso finito il Mondiale devo decidere il mio futuro".