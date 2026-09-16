È già "Dybalen" mania. O meglio, lo è già da mesi, ma l'inizio di campionato della coppia d'attacco giallorossa adesso fa davvero sognare i tifosi con numeri da capogiro. A Torino, proprio dove il 18 gennaio scorso avevano iniziato la loro connessione in campo con un gol a testa (quello dell'olandese su assist dell'argentino), l'ultimo capitolo di una saga che incanta e spaventa l'intero campionato. Contro i granata è arrivato il sesto gol del proprio campionato col "quasi" assist della Joya che lo aveva lanciato a tu per tu con Perri. Nove volte il tandem ha cominciato dal primo minuto e la Roma non ha mai perso con otto successi e un pareggio contro il Milan a gennaio, quando però Dybala era già alle prese con il problema al menisco. Gara col Milan a parte, sempre almeno un gol o un assist da parte di uno dei due per un totale di 11 realizzazioni (dieci dell'olandese, una del 21) e nove assist, tutti firmati Dybala. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Gasperini, ora, si gode i numeri dei suoi fuoriclasse, che anche nel post gara di Torino ha elogiato. Adesso arriva l'esame Inter, un vero tabù per Gasp e, soprattutto all'Olimpico, anche per la Roma che si affida all'estro della sua coppia di fuoriclasse, pronti a sfidare la solida ma non troppo difesa di Chivu. L'attesa è tanta, ma anche la voglia di stupire dei protagonisti.