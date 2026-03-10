Roma, girone di ritorno opaco troppi pochi punti e nessun vantaggio senza l’Europa

Una settimana da dimenticare e una per dimenticare. Il pari con la Juve subito all'ultimo respiro e il brutto ko col Genoa hanno trascinato di nuovo la Roma nella lotta Champions. Ma ora tra il ritorno dell'Europa League e lo spareggio col Como di domenica in riva al lago, i giallorossi - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - hanno l'occasione di rimettersi in carreggiata in una corsa al quarto posto più aperta che mai fino alla fine. Nelle prime 19 di campionato, infatti, i giallorossi avevano totalizzato 36 punti sfiorando i due di media a partita mentre nelle prime nove del girone di ritorno i punti raccolti sono appena 15, con una media di 1.67, decisamente lontana dai ritmi Champions. Nonostante il vantaggio di non giocare in coppa a febbraio, la Roma nel periodo interessato ha raccolto appena otto punti in sei gare. Gli infortuni poi sono un tema ricorrente. Tante le assenze per i giallorossi in un momento chiave della stagione. La più pesante quella di Soulé. Poi la questione difesa. Tanta confusione e il primato di migliore difesa che se ne va. Si conferma il trend negativo degli ultimi quindici minuti. Nove sconfitte. Tante quante l'intero campionato scorso ma con dii partite ancora da disputare. Soltanto Gasperini negli ultimi anni è riuscito nell'impresa di andare in Champions con più di dieci ko (11 nel 23-24 chiuso al quarto posto) ma la media resta di una sconfitta ogni tre gare. E ben quattro sconfitte sono arrivate con squadre dal decimo posto in giù,