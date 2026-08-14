La Roma non molla Rodrigo Mora. La trattativa tra i giallorossi e il Porto va avanti nonostante lo stallo delle ultime ore con D'Amico che insiste per regalare a Gasperini il giovane trequartista portoghese, gradito dal tecnico. Il presidente Villas-Boas ha chiesto di modificare le condizioni per l'obbligo di riscatto e in queste ore i dialoghi stanno andando avanti con la regia dall'agente Jorge Mendes. La Roma non intende fare passi indietro e reputa l'attaccante un rinforzo ideale per prospettive e costi, dall'altra parte la necessità e anche la volontà di vendere il giovane talento resiste. La situazione resta in piedi ma andrà risolta in poche ore. D'Amico ha già iniziato a studiare le alternative: tra i nomi principali Nkunku, in uscita dal Milan, per cui c'è però il nodo ingaggio; resiste Fofana del Lione che lo valuta circa 40 milioni. Sullo sfondo la pista Diao del Como. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. L'altro colpo è un esterno sinistro a tutta fascia: Udogie è in pole ma il prestito non convince il Tottenham, ampia la distanza col Torino per Cacciamani. Più simile a lui Luis Henrique, che i giallorossi prenderebbero dall'Inter soltanto in prestito con diritto di riscatto.