L'ora delle risposte. Il voltafaccia di Celik smuove la Roma che ora, dopo quasi una settimana di ritiro, deve iniziare a dare segnali concreti. Oggi parlerà Gasperini nel ritiro di Trigoria, ma il tecnico si è già fatto sentire nelle stanze del centro sportivo con dirigenza e proprietà. Il primo passo è la firma di Mancini sul contratto che lo legherà alla Roma fino al 2029. Ora manca quella di Cristante che ha trovato un accordo fino al 2028 (prolungando di un anno il precedente) e, soprattutto, quella di Pellegrini. Gasperini attende ancora i primi rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo. Il ds D'Amico sta cercando di stringere su alcuni profili offensivi e il candidato principale resta Summerville. L'olandese, dopo una prima apertura ai giallorossi, ora ha leggermente abbassato le pretese sull'ingaggio avvicinandosi ai circa 4 che i giallorossi mettono sul tavolo. La Roma è in pressing per arrivare ad un accordo che possa poi permettere di avviare la trattativa col West Ham. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Si allontana Moreira. Dopo i primi approcci della Roma lo Strasburgo ha sparato alto per il prezzo dell'esterno belga che è sempre più lontano dalla Capitale. Capitolo esterni: il brasiliano Dodo della Fiorentina non convince Gasperini, oltre a lui anche Molina che non è comunitario e Belghali che lascia spazio a dubbi sulla condizione fisica. A inizio settimana sarà più chiara la situazione di Tresoldi col Bruges.