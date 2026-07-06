Il calciomercato in entrata della Roma è pronto ad accendersi con i riflettori che - ormai si è capito - saranno puntati principalmente sul restyling da fare in attacco. Diversi i giocatori monitorati, su tutti quelli di Greenwood e Garnacho, ma spunta un nome nuovo: secondo quanto riporta Il Romanista, ai giallorossi sarebbe stato offerto infatti Rafa Leao. Il portoghese del Milan è in uscita dal club, lui stesso ha confermato a più riprese dal termine della stagione che, dopo 7 stagioni in rossonero, vorrebbe una nuova sfida. Il club ora allenato da Amorim sarebbe disposto a cederlo, e lo ha proposto a diversi club, tra cui la Roma: l'intenzione però è di lasciarlo partire solamente in prestito con obbligo di riscatto a 60 milioni di euro e l'operazione, al netto del gradimento del giocatore, rimane difficilissima per quelli che sarebbero i costi complessivi.