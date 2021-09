Vaccini durante la partita, il nuovo hub è allo stadio

Apre oggi il centro vaccinale nei pressi dell'Olimpico. Per una dose di Moderna basterà presentarsi muniti di codice fiscale

Per aumentare sempre di più la platea ma anche per cercare di convincere gli indecisi, nella campagna vaccinale del Lazio entra un nuovo protagonista: lo stadio Olimpico . L'occasione è il prossimo incontro di campionato tra Roma-Udinese e per allora l'area intorno all'impianto si trasformerà in un centro vaccinale mobile, si legge su Il Messaggero. Da oggi al Foro Italico grazie ad una partnership tra la società sportiva As Roma e la Regione Lazio chi vorrà - dai 12 anni in su - potrà recarsi allo stadio munito solo del codice fiscale e ricevere una dose di vaccino Moderna senza obbligo di prenotazione.

L'Unità di crisi regionale attende tra le 200 e le 300 persone al giorno ma non ci sono limiti: chiunque andrà riceverà una dose. Decade invece per il momento la vaccinazione durante il derby Lazio-Roma atteso per domenica alle 18. "Sin dall'inizio della pandemia l'AS Roma si è impegnata concretamente per aiutare i suoi tifosi e la Città a contrastare i pericoli del Covid - commenta l'amministratore delegato dell'AS Roma, Guido Fienga - Abbiamo distribuito mascherine sul territorio, camici e sistemi di protezione agli operatori sanitari, ventilatori polmonari agli ospedali. Ora affianchiamo la Regione Lazio e le istituzioni nella campagna vaccinale, incoraggiando i nostri tifosi a proteggersi con il vaccino". Dalla Pisana il Governatore Nicola Zingaretti aggiunge: "In questo modo andiamo incontro a chi ha ancora dei dubbi o a chi per diverse ragioni non ha ancora fatto il vaccino. Il messaggio che vogliamo dare è quello che ci consegna la realtà dei fatti: non avere paura del vaccino perché è il mezzo che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare a goderci la libertà".