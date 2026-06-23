Summerville sarebbe potuto essere. Ma probabilmente non sarà. L’olandese è stato uno dei nomi più accostati in queste prime settimane di calciomercato attorno al mondo Roma. Il West Ham ha aperto alla cessione ed è pronto a dirgli addio. Il club giallorosso sembrava una delle soluzioni più concrete per il suo futuro. Ma il Mondiale ha acceso i riflettori dei top club europei: ora tutti vogliono Summerville. Dal PSG al Manchester United, passando per il Real Madrid. Da pochi giorni, come riporta TeamTalk, alla lunga lista di estimatori si è aggiunto anche Mourinho. Il portoghese vuole rendere ancora più speciale il suo Madrid e avrebbe inserito Summerville tra gli obiettivi. In questo scenario, la Roma appare sempre più defilata. La richiesta da 50 milioni è considerata troppo alta per le casse giallorosse. Così il club guarda altrove. L’obiettivo principale resta uno: Greenwood, il sogno d'estate.