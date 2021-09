Ululati dei veronesi ad Abraham. Cristante: “Ora non ci deprimiamo”

Il centrocampista: "Quando prendi tre gol tutti commettono errori, in settimana li rivedremo"

La Roma perde ancora al Bentegodi contro il Verona il 19 settembre, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. L'anno scorso per la verità finì 0-0 (il ko poi a tavolino). Stavolta è peggio: evapora il primato. A ferire Abraham, invece, i soliti ululati che partono dalla curva gialloblu. Si sono sentiti più volte nel primo tempo, con l'attaccante che spesso si è trovato sotto quel settore dello stadio. Niente di esagerato, ma i buu si sono sentiti. Cristante è d'accordo con Mourinho: "Non dobbiamo perdere l'entusiasmo". Ma il centrocampista non nasconde quelli che sono stati i difetti della Roma al Bentegodi: "Quando prendi tre gol tutti commettono errori, in settimana li rivedremo. In tutti i ruoli abbiamo sbagliato. Sia con la palla sia in qualche scelta difensiva, andando in difficoltà ad inizio ripresa. Non abbiamo tenuto. La stanchezza è di ogni squadra, non deve essere una scusa. La stagione è lunga, dobbiamo ripartire subito"