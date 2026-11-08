Storia di una partita mai nata: due gol nel primo tempo, uno nel secondo. E potevano essere sei o sette. Il Sassuolo è servito. La Roma, certe occasioni, non se le fa scappare: studia gli avversari di turno, li aggredisce e li conquista in un attimo e non lascia scampo. E poi, visto che in campionato le distrazioni – rispetto alle notti di Champions – sono ridotte al minimo, dopo mezz'ora la sfida con gli emiliani diventa una passeggiata al freddo sul prato dell'Olimpico. La squadra di Gasperini in campionato - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - non molla di un centimetro: sono undici le partite senza sconfitte (non perde da aprile, in casa dell'Inter, mentre a Roma non lascia i tre punti da un anno, dalla sfida con il Napoli) e per una notte si può godere una classifica al bacio, in attesa degli scontri diretti di oggi, prima di andare in pausa. Il Sassuolo arriva come vittima designata, viene da una serie di batoste clamorose, in casa e fuori, ha perso la brillantezza di inizio stagione, che l'aveva portata pure a battere la Juve: la peggiore difesa della Serie A non poteva andare liscia contro la macchina da gol di Gasperini, che in campionato solo una volta non è andata a segno (a Como) e nelle restanti sfide ha sempre segnato più di una rete. Aquilani se ne torna a casa con altri tre gol sul groppone e una classifica piangente, mentre il tecnico della Roma brinda e con questo tris supera il suo stesso record stabilito nel 2019 con l'Atalanta.