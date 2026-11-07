Altri tre gol per la Roma che non si ferma più. I giallorossi piegano 3 a 0 il Sassuolo di Aquilani e raggiungono quota 31 reti nelle prime 11 partita. Secondo Opta negli ultimi 65 anni solamente due squadre hanno fatto meglio: Juventus (33) e Napoli (32) nella stagione 17/18. Gasp nella stagione 19/20 si era fermato a 30 con la 'sua' Atalanta e ha battuto sé stesso. Dopo la sosta Malen e compagni saranno di scena a Parma, nello stadio che l'anno scorso segnò la svolta per la corsa Champions.