Nella stagione 19/20 Gasp si era fermato a 30 con la 'sua' Atalanta
Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni
Altri tre gol per la Roma che non si ferma più. I giallorossi piegano 3 a 0 il Sassuolo di Aquilani e raggiungono quota 31 reti nelle prime 11 partita. Secondo Opta negli ultimi 65 anni solamente due squadre hanno fatto meglio: Juventus (33) e Napoli (32) nella stagione 17/18. Gasp nella stagione 19/20 si era fermato a 30 con la 'sua' Atalanta e ha battuto sé stesso. Dopo la sosta Malen e compagni saranno di scena a Parma, nello stadio che l'anno scorso segnò la svolta per la corsa Champions.
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