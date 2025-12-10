Luca Toni ha indossato la maglia della Roma in un anno che stava per rivelarsi magico. Nel 2010 è stato vicino a conquistare lo scudetto con i giallorossi, sulla panchina c'era Claudio Ranieri. Sogno sfumato poi con la sconfitta contro la Samp, ma l'attaccante è rimasto legato ai colori e a molti dei suoi ex compagni. Adesso gioca a Padel e a fare il giornalista intervistando vecchi amici, come Totti e si diverte a farlo, come ha raccontato in una lunga chiacchierata riportata su Il Messaggero.
Il Messaggero
Toni: “Roma ti serve un nove vero. Zirkzee mi piace, ma deve fare più gol”
Si diverte a fare il giornalista?
"Si tanto ma lo faccio con persone che conosco. Totti? Sicuramente una delle interviste più divertenti che ho fatto, lui e Vieri, sono due burloni naturali"
La Roma è competitiva come lo era ai tempi suoi e di Totti?
"Mi fa piacere, è bello rivederla nelle prime posizioni"
Con un allenatore bravo, no?
"Gasperini ha fatto molto bene all'Atalanta, Roma rispetto a Bergamo è un'altra cosa, ma ha portato entusiasmo"
La Roma è in grado di reggere e rimanere ai piani alti?
"Forse serve qualche giocatore in più, le manca un centravanti da 20 gol, ma a quanto vedo è un problema di tutte le squadre"
Spesso è costretta a schierare un falso nove.
"A me non piace, parlando con Guardiola mi diceva che al Barcellona lo schierava perché aveva Messi...Il centravanti ti risolve i problemi nei momenti di difficoltà. Io preferisco uno che li davanti sappia battagliare"
Le piace Dovbyk?
"A De Rossi piaceva e a me pure. E' un centravanti fisico ma poi se non se segni si sa, è un problema. La maglia della Roma pesa, all'estero i giocatori hanno meno presioni"
Zirkzee è l'uomo giusto?
"E' un bel centravanti, a Bologna ha segnato 13 reti ma in una big devi arrivare a 20"
