Toni: “Roma ti serve un nove vero. Zirkzee mi piace, ma deve fare più gol”

"Zirkzee è un bell'attaccante, ma a Roma deve fare 20 gol"

Redazione 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 08:54)

Luca Toni ha indossato la maglia della Roma in un anno che stava per rivelarsi magico. Nel 2010 è stato vicino a conquistare lo scudetto con i giallorossi, sulla panchina c'era Claudio Ranieri. Sogno sfumato poi con la sconfitta contro la Samp, ma l'attaccante è rimasto legato ai colori e a molti dei suoi ex compagni. Adesso gioca a Padel e a fare il giornalista intervistando vecchi amici, come Totti e si diverte a farlo, come ha raccontato in una lunga chiacchierata riportata su Il Messaggero.

Si diverte a fare il giornalista?

"Si tanto ma lo faccio con persone che conosco. Totti? Sicuramente una delle interviste più divertenti che ho fatto, lui e Vieri, sono due burloni naturali"

La Roma è competitiva come lo era ai tempi suoi e di Totti?

"Mi fa piacere, è bello rivederla nelle prime posizioni"

Con un allenatore bravo, no?

"Gasperini ha fatto molto bene all'Atalanta, Roma rispetto a Bergamo è un'altra cosa, ma ha portato entusiasmo"

La Roma è in grado di reggere e rimanere ai piani alti?

"Forse serve qualche giocatore in più, le manca un centravanti da 20 gol, ma a quanto vedo è un problema di tutte le squadre"

Spesso è costretta a schierare un falso nove.

"A me non piace, parlando con Guardiola mi diceva che al Barcellona lo schierava perché aveva Messi...Il centravanti ti risolve i problemi nei momenti di difficoltà. Io preferisco uno che li davanti sappia battagliare"

Le piace Dovbyk?

"A De Rossi piaceva e a me pure. E' un centravanti fisico ma poi se non se segni si sa, è un problema. La maglia della Roma pesa, all'estero i giocatori hanno meno presioni"

Zirkzee è l'uomo giusto?

"E' un bel centravanti, a Bologna ha segnato 13 reti ma in una big devi arrivare a 20"