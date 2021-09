Stadi aperti, luci e ombre

Torna il pubblico nel derby di Roma, un'occasione di festa. Ma i cori razzisti e gli ululati hanno già macchiato il campionato

Se è vero (ed è manifesto) che il calcio da tempo fatica a trovare i sacerdoti del bello, non è falso annotare che tanto, molto, troppo, se non tutto, è stato rimesso ormai alla vivacità dei tifosi. A pensarci freddamente, lo si è intuìto durante i periodi di lockdown dovuto al Covid e lo si è capito, ad essere precisi, per sottrazione, in ossequio a quella piega del reale facilmente riscontrabile in qualsiasi vita di coppia: della presenza, dell'importanza di una presenza ci si accorge soprattutto durante la mancanza, scrive Benedetto Saccà su Il Messaggero. Del resto si può ammettere in piena serenità: il calcio senza tifosi allo stadio era, è e rimarrà francamente inguardabile. A patto che ciascuno si comporti da tifoso e da tifoso soltanto, ovvio.