Lampi (tanti) di Soulé nella grigia Manchester. Se da una parte la Roma deve ancora piangere per un'altra notte folle, almeno può godersi - un altra volta - la miglior versione di Matias. Partenza da urlo e all'Old Trafford si è regalato il primo gol in Champions oltre ad aver conquistato il rigore poi realizzato da Malen. Scordatevi il giocatore spento nei big match della passata stagione nella quale aveva colpito Pisa, Verona, Fiorentina, Rangers, Cremonese, Genoa e Sassuolo. Il peso delle reti, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, è ben diverso. Già quattro gol contro Lecce, Atalanta, Napoli e Manchester United e cinque assist con Atalanta, Real Madrid (2) e Udinese (2). Dodici mesi fa allo stesso punto della stagione aveva realizzato lo stesso numero di reti, ma solamente due passaggi de-cisivi. E il faro delle manovre offensive e per la prima volta da quando è nella Capitale non sta facendo sentire l'assenza di Dybala. L'argentino è diventato anche un leader tecnico. Si è messo alle spalle la pubalgia e soprattutto un'estate complicata. Si è allenato duramente anche fuori da Trigoria. ora è finito stabilmente anche nel giro della nazionale argen-tina. Scaloni lo ha chiamato nuovamente (insieme a Balerdi e Castro) e sarà il protagonista nelle due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica.