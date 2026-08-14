A Roma si balla il tango. Molina (ieri primo allenamento) si è unito al clan albiceleste già formato da Dybala, Castro e Soulé. Una colonia argentina così folta non si vedeva dall'anno dopo lo scudetto: allora c'erano Samuel, Batistuta, Cufré, Balbo e Cejas. In pochi si sarebbero aspettati di trovare ancora Matias a poco più di due settimane dalla fine del calciomercato. Due mesi passati con le valigie in mano, svariati interessamenti ma nessuna offerta arrivata sul tavolo. A metà agosto è ancora l'unico esterno d'attacco puro in rosa. E la sua permanenza non sembra più utopia anche perché il tempo stringe e i vari obiettivi sono sfumati uno dietro l'altro. Tra Capitale e Regno Unito è stato tra i più brillanti, atteggiamento piaciuto al tecnico. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. La sua volontà è sempre stata quella di rimanere, vuole giocare la Champions League ma è consapevole del fatto che se dovesse arrivare un'offerta il club la prenderebbe in con-siderazione. Nell'attesa, l'ex Juventus da separato in casa può trasformarsi in una risorsa per Gasp che punterà su di lui anche nell'amichevole contro il Borussia Dortmund in programma domani alle 17.30. Proprio il club tedesco a giugno aveva effettuato un sondaggio senza però mai affondare il colpo. Giocherà con Dybala, al momento ci sono solamente loro sulla trequarti. Pellegrini è ancora out per infortunio così come Pisilli.