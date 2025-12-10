Stadio, il 16 dicembre la data calda: Ryan Friedkin in arrivo a Roma

Martedì prossimo è in programma la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio e per l'occasione Ryan potrebbe tornare in Italia ed assistere alla partita con il Como all'Olimpico

Ryan Friedkin potrebbe arrivare a Roma in occasione della gara di campionato con il Como di lunedì prossimo, 15 dicembre, in programma all'Olimpico. Il vicepresidente giallorosso, come riportato da Il Messaggero, è atteso nella Capitale entro i prossimi giorni perché si avvicina la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio (la data dovrebbe essere quella del 16 dicembre) e Ryan potrebbe essere presente. Vista la vicinanza con la gara di Serie A, posticipata alla sera di lunedì, non è escluso che possa presentarsi in tribuna all'Olimpico proprio in occasione dell'appuntamento della squadra di Gasperini. Magari potrebbe arrivare anche Dan, ma con i Friedkin usare il condizionale è d'obbligo.