Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa il messaggero Stadio, il 16 dicembre la data calda: Ryan Friedkin in arrivo a Roma

Il Messaggero

Stadio, il 16 dicembre la data calda: Ryan Friedkin in arrivo a Roma

Stadio, il 16 dicembre la data calda: Ryan Friedkin in arrivo a Roma - immagine 1
Martedì prossimo è in programma la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio e per l'occasione Ryan potrebbe tornare in Italia ed assistere alla partita con il Como all'Olimpico
Redazione

Ryan Friedkin potrebbe arrivare a Roma in occasione della gara di campionato con il Como di lunedì prossimo, 15 dicembre, in programma all'Olimpico. Il vicepresidente giallorosso, come riportato da Il Messaggero, è atteso nella Capitale entro i prossimi giorni perché si avvicina la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio (la data dovrebbe essere quella del 16 dicembre) e Ryan potrebbe essere presente. Vista la vicinanza con la gara di Serie A, posticipata alla sera di lunedì, non è escluso che possa presentarsi in tribuna all'Olimpico proprio in occasione dell'appuntamento della squadra di Gasperini. Magari potrebbe arrivare anche Dan, ma con i Friedkin usare il condizionale è d'obbligo.

Leggi anche
Toni: “Roma ti serve un nove vero. Zirkzee mi piace, ma deve fare più gol”
Dovbyk vuole esserci in Coppa e Paulo punta la maglia da titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA