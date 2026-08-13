L'agente Jorge Mendes è al lavoro per sbloccare l'affare e anche nella notte ci sono stati altri contatti
Mora, la nuova "Joya" per Gasperini
Ore decisive per il calciomercato della Roma. Nella giornata di ieri l'affare Rodrigo Mora ha subito una brusca frenata: il Porto ha cambiato le carte in tavola e vuole condizioni più favorevoli per far scattare l'obbligo di riscatto. Ad incidere anche il malumore della piazza che si è opposta alla cessione del classe 2007 mettendo in difficoltà il presidente Villas Boas. Dall'altra parte, però, c'è la volontà del giocatore che non è mai cambiata. Vuole la Roma, ha rifiutato il Galatasaray e lo ha ribadito anche nelle ultime riunioni con la dirigenza dei portoghesi. L'agente Jorge Mendes è al lavoro per sbloccare l'affare e anche nella notte ci sono stati altri contatti, ma il diktat dei giallorossi non è cambiato: "L'operazione si farà alle nostre condizioni". Quindi con l'obbligo di riscatto pronto a scattare in caso di qualificazione in Champions e del 60% delle presenze. La sensazione è che la giornata di oggi sarà quella decisiva e i giallorossi si guardano intorno per le alternative.
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