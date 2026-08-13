Ore decisive per il calciomercato della Roma. Nella giornata di ieri l'affare Rodrigo Mora ha subito una brusca frenata: il Porto ha cambiato le carte in tavola e vuole condizioni più favorevoli per far scattare l'obbligo di riscatto. Ad incidere anche il malumore della piazza che si è opposta alla cessione del classe 2007 mettendo in difficoltà il presidente Villas Boas. Dall'altra parte, però, c'è la volontà del giocatore che non è mai cambiata. Vuole la Roma, ha rifiutato il Galatasaray e lo ha ribadito anche nelle ultime riunioni con la dirigenza dei portoghesi. L'agente Jorge Mendes è al lavoro per sbloccare l'affare e anche nella notte ci sono stati altri contatti, ma il diktat dei giallorossi non è cambiato: "L'operazione si farà alle nostre condizioni". Quindi con l'obbligo di riscatto pronto a scattare in caso di qualificazione in Champions e del 60% delle presenze. La sensazione è che la giornata di oggi sarà quella decisiva e i giallorossi si guardano intorno per le alternative.