Roma, a Genova doppia allerta

Alo stadio Ferraris, nel pomeriggio in cui riapre dopo la sosta,scrive Ugo Trai su Il Messaggero, c’è la domenica degli allenatori: Ranieri, nel giorno del suo 68° compleanno, debutta da blucerchiato (17° club in carriera, con bis a Valencia e a Trigoria, più la Grecia) proprio contro la squadra del cuore che ha lasciato solo 5 mesi fa; Fonseca, squalificato per la protesta plateale alla fine della gara con il Cagliari, sale invece in tribuna, delegando la guida al vice Nuno Campos (ricetrasmittente al tattico Tiago Leal che, ascoltato il tecnico, girerà ogni aggiornamento in panchina).

Dentro la sfida pure il 4-3-1-2 doriano e quindi il ritorno al passato (Giampaolo), Dzeko mascherato, Kalinic verso la prima da titolare in campionato, Perotti finalmente convocato e Ferrero separato in casa. Come se non bastasse, anche il rischio del rinvio: il maltempo si è accanito sulla Liguria per dare il peggio di sé proprio durante il match. Dal Comune, però, in serata apertura all’ottimismo: a meno di ulteriore ribaltone atmosferico, in campo come da programma alle ore 15.

Fonseca ha inserito Dzeko tra i 21 convocati, avendolo visto convinto in allenamento. Kalinic, schierato titolare a Graz contro il Wolfsberger, spera di avere la stessa chance in campionato. Magari per interrompere il digiuno: ultima rete a gennaio, in Coppa del Re, contro il Girona. Anche i giallorossi hanno perso efficacia (media di 3 gol a partita nei primi 4 match stagionali, di 1 nei successivi 5). “Non sono preoccupato. La squadra crea: 10 le occasioni avute contro il Cagliari. Ma lavoriamo per migliorare nella finalizzazione” ha ammesso l’allenatore.

La dipendenza da Dzeko, 4 reti in questo torneo più 1 in Europa League, è accertata, anche se la statistica fa coraggio al gruppo (11 vittorie e 4 pari nelle 15 partite di campionato senza Edin, media gol che da 1,9 sale a 2.6). Pastore cerca spazio, ma per il tridente c’è pure il recuperato Florenzi. Nel giorno in cui ritrova Perotti, fermatosi 2 mesi fa, l’allenatore invia il suo messaggio a chi governa il movimento in Italia e all’estero: “E’ difficile giocare così tanto in così poco tempo. Si stanno colpendo i grandi giocatori che non hanno tempo per riposare. I troppi recenti infortuni dimostrano questo. Chi gestisce il calcio dovrebbe riflettere“.

Consiglio a Under, dopo per il saluto militare pro Erdogan: “Come dice Valdano, sport e politica non devono stare nello stesso letto“.