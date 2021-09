Ora abbiamo pure il capitano

Oggi la chiave di volta è Lorenzo Pellegrini. Il resto sta crescendo a vista d’occhio.

Mourinho si sente dappertutto e come previsto ha rilanciato il nostro entusiasmo, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. E’ anche il primo ad aver capito che tutto ciò non basterà per un anno intero. Allora si muove per frenare, per rendere più razionale e duraturo il processo. Giovedì ha gettato molta acqua sul fioco. Tutto viene detto e fatto per non mollare, per non diminuire la tensione. Oggi la chiave di volta è il capitano Lorenzo Pellegrini. Dopo Totti, per effetto combinato di proprietà e allenatori analfabeti del calcio, la Roma non ha avuto più un capitano indiscusso. L’ultimo, Dzeko, è stato detronizzato in modo volgare e incosciente. Rui Patricio è stata la sua prima richiesta e ora, finalmente, abbiamo un portiere. Il resto sta crescendo a vista d’occhio.