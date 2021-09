Mourinho: “Ridicolo il rosso a Pellegrini”

Il tecnico critica la decisione dell'arbitro: "Non conosco i meccanismi del calcio italiano, però dobbiamo cercare di fare di tutto per farlo giocare al derby"

Non ci sta. Il secondo giallo a Pellegrini gli ha rovinato la serata che aveva portato in dote la vittoria e il record personale di 41 gare interne consecutive in serie A senza sconfitta, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. "Decisione ridicola. Cosa posso dire? Niente. Voi dite ammonizione severa, io dico ridicola. Non conosco i meccanismi del calcio italiano, però dobbiamo cercare di fare di tutto per farlo giocare. Ho tanti dubbi che quella fosse una seconda ammonizione, non posso dire che non giochi contro la Lazio perché non conosco i meccanismi legali del calcio italiano". Purtroppo c'è poco da fare. Lorenzo salterà il derby. Il regolamento è chiaro: una giornata automatica per espulsione, anche se per doppia ammonizione. E in campo invocare il Var non era possibile: la tecnologia non può essere utilizzata per i cartellini gialli, anche se si tratta del secondo. Sulla partita José, definisce i primi 35 minuti "i migliori minuti del campionato. Abbiamo giocato, creato e segnato solo un gol, ma abbiamo controllato tutte le transizioni. Poi l'Udinese ha reagito e abbiamo perso un po' di controllo del match ma siamo sempre rimasti squadra". E ora testa al derby.