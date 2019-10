Mkhitaryan ko, out 3 settimane

Le brutte notizie sono come le ciliegie a Trigoria: una tira l’altra, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Non bastava lo stop di due mesi per Pellegrini (frattura del quinto metatarso del piede destro). Si ferma anche Mkhitaryan. Confermata la lesione tendinea all’adduttore per l’armeno che dovrà rimanere ai box per tre settimane. Con l’ex Arsenal, il numero degli infortunati muscolari in casa giallorossa ha già toccato quota otto.

Pellegrini, operato ieri da Santucci, per quattro-cinque giorni dovrà rimanere fermo. Poi potrà iniziare a lavorare in palestra, poi piscina e cyclette. Tra un mese è previsto che possa ricominciare ad effettuare corsa leggera. Intorno ai 45 giorni, riprenderà ad allenarsi con il gruppo.