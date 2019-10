Mezzo Dzeko, prove di Zaniolo falso nove

Ok gli infortunima la sostanza, purtroppo, non cambia, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La Roma da un mese fatica a segnare. Dodici gol nelle prime quattro gare stagionali, soltanto 5 nelle successive sei, culminate con lo 0-0 contro la Samp e un solo tiro nello specchio effettuato al 34’ del secondo tempo. La media è scesa a un gol a partita. Per questo motivo avere Dzeko in campo (5 reti in stagione), fa tutta la differenza delmondo. Inmaschera o senza. Nel rush (6 gare in 17 giorni) che attende la Roma sino alla nuova sosta, difficile che il bosniaco (che domani spinge per esserci) possa giocarle tutte.

In quest’ottica, Fonseca ha iniziato a sperimentare le alternative. Tra queste, c’è Zaniolo falso nueve. Nicolò con il fisico che si ritrova è l’unico elemento disponibile in rosa che può ovviare all’assenza di Edin.