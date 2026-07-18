Una settimana di ritiro è quasi volata via e a Trigoria non si è visto nessun volto nuovo. A piccoli passi, però, qualcosa inizia a muoversi e vista la data sarebbe strano il contrario. L'esterno offensivo rimane la grande ossessione di Gasperini. Era stato individuato Greenwood, ora le attenzioni sono tutte su Summerville. La settimana è stata ricca di contatti tra D'Amico e gli agenti che però non hanno portato alla fumata bianca. Il motivo? I soldi. L'olandese pur abbassando la prima richiesta (6,5 milioni), per ora è ancora sopra ai parametri giallorossi (4/4.5). Il giocatore aspetta qualche chiamata dalla Premier (c'è l'Aston Villa). Se non ci sarà potrebbe l'ok D'Amico e solo in quel caso inizierà a trattare col West Ham. Fino a fine mese c'è una clausola rescissoria di 45 milioni di sterline, poco meno di 53 milioni di euro. Cifra che la Roma non intende versare poiché le clausole vanno pagate in un'unica soluzione. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Entro il 22 luglio la Roma spera di ricevere una risposta. II piano B rimane Garnacho. Il ds continua a lavorare per Moreira: l'accordo col giocatore è stato trovato da tempo ed ha detto sì all'offerta da 2,5 milioni a stagione. Non si abbassa, però, il muro dello Strasburgo, che chiede tra i 40 e i 50 milioni di euro. In lista per rinforzare l'attacco resistono i nomi di Uzun (anche lui un'alternativa), Tresoldi e Endrick.