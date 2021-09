Manfrè: “Pellegrini leader già da piccolo. Ma che fatica spostarlo indietro…”

L'allenatore di Lorenzo nelle giovanili della Roma, racconta il cambio di ruolo a centrocampo e la nascita del giocatore che è oggi

Stagione 2008-09. Quasi come tutti i bambini, Lorenzo Pellegrini ama giocare centravanti. Dà i primi calci ad un pallone nell'Italcalcio. Non trascorre nemmeno un anno e si fa viva la Roma con Bruno Conti. Dopo tre mesi di prova viene preso. Gioca ancora attaccante ma per poco. A cambiargli ruolo non è stato come molti credono Vincenzo Montella, ma Mirko Manfrè. "Lorenzo lo ho avuto con me due anni. Eredito la squadra con lui centravanti. Inizio anche io così. Poi mi rendo che ha delle qualità particolari e che può rendere meglio in una posizione più arretrata, dove può usufruire di più spazio" dice Manfrè intervistato da Stefano Carina su Il Messaggero.