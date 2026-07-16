L'Olimpico, secondo quanto riportato da Il Messaggero, rischia di presentarsi con tanti seggiolini vuoti anche nella prossima stagione. Non per colpa della Roma ovviamente visto che siamo già a più di 25 mila rinnovi dopo meno di una settimana. La prima fase della campagna abbonamenti Lazio, infatti, si è chiusa con numeri molto lontani dalle aspettative e la protesta della tifoseria nei confronti della gestione di Claudio Lotito non mostra alcun segnale di rallentamento. Secondo quanto trapela dai punti vendita, gli abbonamenti rinnovati durante la fase di prelazione sarebbero meno di cinquecento. Dal club, invece, filtra una stima leggermente superiore, con poco più di novecento tessere sottoscritte. I dati ufficiali, però, saranno comunicati soltanto martedì, al termine della seconda fase dedicata al cambio posto, in programma fino al 21 luglio.