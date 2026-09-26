L'uomo in più per Gasperini. Il calciomercato estivo non ha regalato il famoso esterno e il rinforzo in avanti il tecnico lo avrà in casa. Pellegrini è pronto a tornare, o meglio lo ha già fatto perché contro Torino e Inter era nella lista dei convocati ma col Como potrà finalmente scendere di nuovo in campo. Nella prima settimana di sosta ha alzato il ritmo, l'infortunio è ormai alle spalle e sta lavorando per essere definitivamente al 100%. L'ultima presenza è ancora quella del 10 aprile col Pisa, I'11 ottobre (quasi sei mesi esatti) è in programma il big match del Sinigaglia. Davanti a lui sulla trequarti ci sono i soliti Dybala e Soulé e si è aggiunto Rodrigo Mora. Ma lo spazio ci sarà anche perché in attacco la coperta è corta e da ottobre a novembre - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - la Roma affronterà impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. Da un anno a questa parte non ha più il peso della fascia da capitano, ma rimane uno dei leader dello spogliatoio e con l'addio di El Shaarawy è certo di essere almeno il vice di Cristante. La passata stagione nonostante qualche difficoltà è stato il secondo miglior marcatore della squadra con sette reti tra Serie A ed Europa League. Meglio di lui solamente Malen (15) sempre più irraggiungibile per numeri e costanza nel trovare i gol.