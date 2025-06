I dubbi, la promessa e Claudio disse no

«Come si fa a dire di no all’Italia?». Già, come si fa? Una domanda che Claudio Ranieri, negli ultimi due giorni, si è ripetuto e ha reiterato almeno una decina di volte alle persone a lui vicine. Perché l’azzurro è il sogno materializzatosi all’improvviso, a 73 anni, quando non ci pensava più, quando ormai aveva deciso di fare altro. E allora che si fa? In primis si cerca l’appoggio delle persone più care, di quelle alle quali magari hai già fatto una promessa di girare il mondo. Una promessa già tradita a novembre, quando a chiamare fu la Roma. Così, ne parla subito domenica a cena. Qualche leggera perplessità iniziale viene spazzata via dall’entusiasmo con il quale Claudio illustra la proposta. Come riportato da Stefano Carina su 'Il Messaggero' Il «come si fa a dire di no all’Italia?» si trasforma a casa Ranieri in «come si fa a dirgli di no?». Bene, primo scoglio superato .Avanti con il secondo: come spiegare ai Friedkin, e soprattutto a Gasperini, che ho corteggiato e convinto a venire qui, che andrò ad allenare la Nazionale? Capiranno? Proviamo. Giro di telefonate. Sì, incredibilmente hanno capito. Allora è fatta. No, non lo è. Perché c’è la norma che vieta il doppio incarico. Aggirata, pure questa: la FIGC trova subito la scappatoia. Claudio sarà consigliere privato della proprietà Usa, dunque del gruppo Friedkin, e non più della Roma. Primo tentennamento: andranno riscritti i contratti. Ma dalla Federazione lo rassicurano: «Non ti preoccupare, eventualmente in futuro rimarrai come dirigente da noi, con altre mansioni».