Dal 1 luglio inizieranno a decollare le trattative e in cima alla lista dei desideri c'è sempre Greenwood. Più lontano Pulisic che, ad oggi, è considerata l'alternativa e, a proposito di Milan, non è da scartare un ritorno di fiamma per Nkunku. Mentre dall'altra parte - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - si è raffreddata la pista Summerville a causa delle alte richieste del giocatore. Ma l'attacco non unico reparto nel quale Gasp si aspetta rinforzi. Anche le fasce andranno ritoccate. Occhi puntati su Savona, ma c'è da superare la concorrenza dell'Atalanta. L'ex Juve - reduce da infortunio al ginocchio - ha aperto al ritorno in Italia e può lasciare il Nottingham. Piace anche Zappacosta ma i rapporti con i bergamaschi rischiano di complicare l'eventuale trattativa.