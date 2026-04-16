Neanche l'aumento delle temperature ha fatto passare il gelo tra Gasperini e Ranieri. Rapporto ormai a un punto di non ritorno. Troppo gravi per il tecnico le frasi del senior advisor prima di Roma-Pisa. Si è sentito colpito nel personale e lo ha ribadito a Dan nella call di martedì sera. Friedkin gli ha ribadito piena fiducia, Gasp ha gradito, ma adesso si aspetta i fatti. Ha esposto tutti i problemi che ci sono dentro Trigoria: dal rapporto mai nato con Massara alle difficoltà nel progettare il futuro con una rosa piena di giocatori in scadenza. Inoltre, ha espresso la sua preoccupazione per il morale della squadra che sta risentendo della situazione complicata a Trigoria. Gasperini - sottolinea Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - si aspetta una presa di posizione immediata. Il pressing prosegue, ma l’idea dei Friedkin per il momento è quella di provare a proseguire almeno fino a fine stagione. Dan stima entrambi ma ha ormai compreso che la frattura è insanabile. L'attesa coinvolge anche Ranieri che continua a ignorarsi con l'allenatore e per ora rimane al suo posto. A rischiare è anche Massara che potrebbe essere coinvolto nell’addio di Sir Claudio ma anche qui le certezze non ci sono. Sullo sfondo rimane Giuntoli ma ci sono due aspetti da chiarire. Il primo è che nonostante il rapporto ottimo con il tecnico non risultano contatti diretti e il secondo è che sull’ex ds si stanno iniziando a muovere diverse squadre in giro per l'Europa. Due su tutte: Tottenham e Marsiglia.