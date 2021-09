Due nuovi hub per il derby nelle sedi di Roma e Lazio

Si dovrà ora decidere con le società se sfruttare le sedi degli allenamenti oppure convergere sullo stadio Olimpico

L'annuncio, ancora una volta, arriva dal palco della Festa dell'Unità: "Tra due settimane ci sarà il derby Roma-Lazio. Sto convincendo la Roma e la Lazio a fare nelle sedi delle squadre due sedi vaccinali per i tifosi che si vanno a vaccinare", dice il Governatore Nicola Zingaretti. Un modo per aumentare ancora di più il percorso di immunizzazione che nella Regione ha superato già la quota dell'80% in seconda dose, scrive Il Messaggero. Il piano è ancora tutto da definire ma già in settimana la Regione incontrerà le dirigenze di entrambe le società sportive che già hanno espresso la volontà di mettersi al servizio della campagna. Cosa si farà e dove? Il Lazio molto probabilmente metterà a disposizione dei camper già usati in estate in molte località del litorale per somministrare le dosi. Si dovrà ora decidere con le società se sfruttare le sedi degli allenamenti oppure convergere sullo stadio Olimpico o invece isolare delle giornate dando la priorità alla vaccinazione per chi ha già un biglietto per la partita.