Il Messaggero

Dovbyk vuole esserci in Coppa e Paulo punta la maglia da titolare

Nessuna squalifica per Folorunsho dopo gli insulti ad Hermoso durante la gara con il Cagliari. Ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo: la prova tv non può essere applicata
Redazione

Poco più di un mese dopo la Roma torna a Glasgow. Questa volta per affrtrontare il Celtic e l'iter è lo stesso: rifinitura in Scozia e non a Trigoria a causa del lungo viaggio. Gasp può sorridere: Wesley è completamente recuperato e giocherà dal primo minuto, Dovbyk ha svolto quasi per intero l'allenamento con il resto dei compagni e va verso la convocazione, oggi la decisione. Nessun dubbio - secondo Il Messaggero -  invece, sulla sua disponibilità lunedì con il Como. Il ballottaggio in avanti è tra Ferguson e Dybala. Turno di riposo per Cristante che tra Roma e Nazionale non si è praticamente mai fermato. Nessun dubbio sulla destra: Celik partirà titolare poiché lune di non giocherà per squalifica. Ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo sul caso Folorunsho-Hermoso: nessuna squalifica per il centrocampista del Cagliari, la prova tv non può essere applicata. L'articolo 61 si riferisce ad espressioni blasfeme, mentre il numero 28 agli insulti razzisti.

