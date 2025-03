Dovbyk recupera e punta l’Athletic. Domani tocca ancora a Shomurodov

Dopo il poker al Monza la Roma è attesa da altre due partite in casa, scrive Daniele Aloisi su IlMessaggero. L’Olimpico soffierà forte, anzi fortissimo. Sono attesi circa 120mila spettatori tra Como e Athletic. Ieri è partita la vendita libera per la sfida di Europa League (staccati già 57mila tagliandi). È pronta una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio. Ogni tifoso dovrà portare con sé una bandiera giallorossa e i negozi che vendono tessuti nella Capitale sono stati presi d’assalto in questi giorni. Marzo inizia col botto per Dybala e compagni che devono dare continuità a quanto di buono si è visto nel 2025. È l’unica squadra imbattuta in Serie A nel nuovo anno e l’ultima sconfitta è proprio quella contro la formazione di Fabregas (squalificato domani). Ranieri ha già avvisato i suoi in allenamento: "Sarà una battaglia". Milan e Lazio si affronteranno domenica e la Roma può recuperare altri punti sulle squadre che la precedono in classifica. Per questo Claudio non vuole rischiare e il turnover è rimandato alla trasferta di Empoli. Artem Dovbyk ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Oggi sarà decisiva la rifinitura per capire se potrà tornare tra i convocati. Giovedì, invece, si candida per una maglia da titolare. Col Como spazio a Shomurodov in attacco. Pronti a tornare anche Dybala e Pellegrini dopo il turno di riposo contro il Monza. Sono avanti nel ballottaggio con Soulé ed El Shaarawy. Cristante partirà dalla panchina per essere al 100% contro l’Athletic dove Paredes non ci sarà per squalifica. Al fianco dell’argentino uno tra Koné e Pisilli. A destra Rensch insidia Saelemaekers. L’olandese ieri è stato convocato dall’Olanda under 21 assieme a Salah-Eddine. Sulla sinistra resta intoccabile Angeliño che giocherà sia domenica che giovedì. Qualche cambio in difesa con Hummels che può partire fuori. Fiducia al terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Il tedesco spera di giocare dal 1’ contro l’Athletic Club. Spazio ai migliori nelle due gare che possono indirizzare la stagione. Ranieri non vuole un passo falso in Serie A, anche per non scrivere un record negativo. La Roma non perde due gare nello stesso campionato con una neopromossa dalla stagione 1995/1996. In quel caso era l’Atalanta.