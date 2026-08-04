A sinistra prosegue a fari spenti anche la trattativa col Torino per Cacciamani. La Roma è arrivata a 10 milioni (8+2 di bonus) ma è ancora lontana dalla richiesta del Torino da 15. Abate sta forzando per trattenerlo, ma D’Amico non molla la pista, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Ad occupare le giornate del ds c’è ancora la solita ricerca dell’ala d’attacco. La Roma rimane sulle tracce di Nusa, ma ogni giorno che passa complica la situazione. Il norvegese ha voglia di cambiare aria ma ad oggi non è stata intavolato ancora nessun discorso col Lipsia che continua a far sapere che la richiesta è di 60 milioni. Dall’altra parte il preferito è Endrick, ma l'eventuale sprint per lui è rimandato a dopo Ferragosto. La cessione di Soulé potrebbe sbloccare la situazione, ma ancora nessun club ha bussato alla porta di Trigoria. La pista Milan non si scalda, mentre il Sunderland dopo il primo sondaggio non si è fatto più vivo.