Donyell Malen ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. Il bomber olandese ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione e della possibilità di avere compagno di squadra Read. Le sue parole:

Dopo tanto girovagare, l'Italia è finalmente il posto dove mettere le radici? "Con la mia famiglia stiamo bene, sto segnando, con la squadra il rapporto è ottimo, la tifoseria è splendida. In questo momento non ci sarebbe nessuno motivo per pensare di cambiare aria. Qualche settimana fa, poi, stavo vedendo un filmato sui festeggiamenti dello scudetto del 2001 al Circo Massimo. Beh, ripetere un'esperienza del genere sarebbe meraviglioso, un sogno".

Qualche giorno fa il tecnico ha lasciato intendere come difficilmente vedremo lei e Castro insieme dall'inizio. "È l'idea dell'allenatore. In carriera ho giocato con tanti partner, per me cambia poco, sarà Gasperini a decidere cosa fare. La cosa importante è che se si vuole competere ad alti livelli servono giocatori forti e Santiago lo è. Chi ci aiuta a segnare è sempre il benvenuto. Dybala? Un mago".

Da questo punto di vista Summerville vi avrebbe dato un aiuto significativo, non trova? "Eh sì, con Crys c’eravamo anche sentiti. Purtroppo è andata male ma non mi va di commentare le scelte di un amico. Gli auguro solo il meglio".

E Read lo ha chiamato? No, lui no".

L’ultimo attaccante della Roma a vincere la classifica cannonieri è stato 10 anni fa Dzeko, con 29 reti? Pensa di poterlo emulare? "Me lo auguro, ma voglio pensare settimana dopo settimana, a migliorarmi e poi chissà quante reti potrò segnare. Anche se poi i gol sono sì importanti, ma alla fine il grande successo non è stato il mio score ma il piazzamento in Champions che abbiamo raggiunto dopo 7 anni. Ecco, se fosse possibile ripetere quanto fatto nella passata stagione sarebbe fantastico, per me e la squadra".