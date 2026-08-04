C'è da stringere i tempi. Ed alzare l'offerta. Altrimenti la Roma continuerà a latitare e a non arrivare a dama. Anche ieri, infat-

ti, è stata una giornata di contatti continui per Givairo Read, il laterale destro di 20 anni che Tony D'Amico punta a prelevare dal Feyenoord. Solo che gli olandesi sono irremovibili dalla valutazione di 30 milioni. Quei soldi chiedono e quei soldi vogliono, consci anche del fatto che la Roma cerca disperatamente un paio di calciatori di fascia (considerando che allo stato attuale Gasperini lì ha solo Wesley e Rensch, con l'olandese che è considerato un rincalzo). Ecco, forse è anche per questo che a Rotterdam non scendono a più miti consigli, certi che alla fine la Roma accetterà le condizioni proposte dagli olandesi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. D'altronde, D'Amico vuole chiudere in fretta, se non oggi al massimo entro domani, per dare finalmente un titolare di fascia destra a Gasperini (considerando che Wesley può giocare anche dall'altra parte, a sinistra). I giallorossi finora si sono avvicinati ai famosi 30 milioni, fermandosi però a 29,5 così distribuiti: 25 come base fissa e 4,5 di eventuali bonus. Il problema sembra però essere il fatto che il Feyenoord quella cifra la vuole o tutta come parte fissa o comunque garantita con sufficiente certezza. Insomma, i bonus devono essere facili, o giù di lì. E su questo non cè ancora accordo tra i due club. Solo che bisogna fare presto non solo perché Gasperini spinge per avere un giocatore di fascia, ma anche perché il Nottingham Forest potrebbe decidere nelle prossime ore di rilanciare.