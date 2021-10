Cuadrado, gomitata a Viña: è già clima Stadium

L'episodio avvenuto durante Uruguay-Colombia, in un attimo, fa il giro del mondo. Lo juventino se la cava solo con un cartellino giallo

Juve-Roma è cominciata, per ora si è svolta oltreoceano, a Montevideo, come riporta Il Messaggero. La gomitata di Cuadrado a Viña durante Uruguay-Colombia, in un attimo, fa il giro del mondo. L’esterno dei bianconeri, che al minuto 63 ha colpito volontariamente il terzino della Roma, ha solo rischiato il cartellino rosso. Un intervento sul quale non è nemmeno intervenuto il var, che ha confermato la valutazione dell’arbitro, il quale poi ha estratto solo il cartellino giallo. La partita è finita sullo 0-0, il punto accontenta di più l’Uruguay, che resta al quarto posto del girone. Per ora utile per la qualificazione al mondiale in Qatar del 2022.