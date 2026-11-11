La premessa è doverosa: Paulo Dybala resta il calciatore più forte della Roma. Al di là delle opinioni personali, a pensarlo è soprattutto Gasperini: "Paulo è la chiave per puntare più in alto. A 32 anni è nel pieno della sua maturità, è un giocatore che oggi è tra i primissimi se non il primo del nostro campionato". È un punto di partenza fondamentale, perché quando è a disposizione, nell'ottica e nelle scelte dell'allenatore, l'argentino gioca. Il problema è quel "quando è a disposizione". In campionato Dybala gioca sempre meno: 24 presenze due anni fa, 22 nella passata stagione, ora siamo a 6 su 11. Un trend negativo che si evince ancora di più se si prende in considerazione il minutaggio in serie A: 1417 minuti nel 2024-25 (l'equivalente di 15,7 partite), 1354 minuti un anno fa (il corrispettivo di 15 gare), 492 oggi (5,4), scrive Stefano Carina su Il Messaggero. I numeri oggi dicono che la Roma, a livello offensivo, per la prima volta in quattro anni, non è più dipendente dalla Joya: senza Paulo, 23 gol in 7 gare (comprese le coppe), con lui 16 in 8. Assenza forzata che ha regalato inevitabilmente più spazio anche a Mora. Il portoghese con Soulé a destra, gioca stabilmente a sinistra. Piano, piano sta iniziando a incidere: prima entrando in corsa (contro il Real e il Genoa), ora anche giocando dal primo minuto (Manchester e Sassuolo). In campionato è già a quota 4. Il parallelo con Paulo, fermo al gol dello scorso 18 gennaio, è tanto ingrato quanto inevitabile. Poi è chiaro, se si vogliono andare a stuzzicare i numeri, si può obiettare replicando con quelli di Dybala. Gli sono bastate sei partite, per diventare nel nostro campionato il primo per expected assist (3.42), il secondo per grandi occasioni create (8) e terzo per passaggi vincenti (4).